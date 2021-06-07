 

Мнение: Форум

07.06.2021, 4:02, Разное
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На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге впервые был установлен  стенд Генпрокуратуры России.

Кто-то очень креативно, но не очень весело пошутил: «На ПМЭФ2012 «зафиксирован рекордный объем сделок со следствием…».

И все-таки интересно, к какому сектору экономики относится Генпрокуратура?

А еще интересно, что на форуме очень активно обсуждалась идея ФСИН об использовании арестантов на стройках:   «Большой энтузиазм собравшихся, в частности, вызывает инновационная идея ФСИН, сформулированная накануне: использовать в разных сферах экономики труд заключенных (но строго так, чтобы это был неГУЛАГ). Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, считает, что в его сфере заключенные не нужны — то есть нового стахановского движения среди зэков можно в ближайшее время не ждать. Мол, в России и на воле хватает высококвалифицированных кадров. Совсем другое дело, сказал Мантуров, если зэки поедут на стройки — против такого сценария возражать не приходится. Идея очень нравится и вице-премьеру Марату Хуснуллину, который тоже рассуждал о ней на форуме: взять, мол, и заменить труд мигрантов в строительной области на труд заключенных» (отсюда).

Может,уже пора убрать из названия форума буквы М и Э. Международного, а тем более экономического на форуме было ничто мало, что уже, по-моему, вполне можно обойтись без букв М и Э в названии…

Или я не прав?

Источник: Ирек Муртазин



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