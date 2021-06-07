Мнение: О самой опасной вакцине от коронавируса

Что тут скажешь – не все вакцины одинаково полезны. И да, начинают проявляться последствия беспрецедентной «вакцинной гонки», устроенной мировыми производителями в прошлом году. Причём это, возможно, ещё только цветочки.

А последствия, увы, могут быть не только в виде нежелательных эффектов, некоторые из которых в крайне редком числе случаев (3-6 на миллион) могут оказаться смертельно опасными. Куда хуже другое.

Похоже, некоторые из «вакцин» – вообще не вакцины.

Вот что пишут про второй российский продукт – «ЭпиВакКорона» производства «Вектор»:

– бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Чепурнов заявил о неэффективности вакцины «ЭпиВакКорона»;

– полная тёзка Анны Поповой попала в соавторы вакцины «ЭпиВакКорона», впоследствии Роспотребнадзор признал, что это и есть нынешний его руководитель;

– «Вектор»: антитела к коронавирусу от «ЭпиВакКороны» выработались у 100% добровольцев от 18 до 60 лет, но почти в этот же момент Анна Попова сообщила, что в мире у примерно 10%, сделавших прививку от коронавируса, не вырабатываются антитела;

– 18 добровольцев третьей фазы испытаний вакцины заразились коронавирусом, некоторые из них перенесли болезнь тяжёлой форме;

– не все (вообще не все) тест-системы способны определить уровень антител после прививки от «Вектора»;

– в подведомственном журнале «Инфекция и иммунитет» выходят результаты 1 и 2 фазы испытаний вакцины, имеющие провалы в логике;

– привитый вакциной «ЭпиВакКорона» мэр новосибирского наукограда Кольцово Красников заразился коронавирусом в третий раз;

– вакцину «ЭпиВакКорона» признали эффективной против трёх штаммов коронавируса, но только на словах;

– среднемесячная заработная плата гендиректора центра «Вектор», разработавшего «ЭпиВакКорону», выросла в 4 раза.

Такая вот подборка информации, собранная в недавнее время разными авторами.

А теперь о более актуальном. В научно-популярном интернет-издании «Биомолекула» вышла подробная статья о том, почему «ЭпиВакКорона» – распиаренная пустышка. Статья длинная, а часть ее уже разбирали (точнее – предварили) эксперты в telegram. Если вам лень читать, то мы сразу к выводам. В статье подробно разобрали ту единственную публикацию об «ЭпиВакКороне» в журнале «Инфекция и иммунитет», и пришли к следующим выводам: статью вряд ли можно назвать научной работой, в ней полно логических расхождений, отсутствуют критически значимые контроли, из-за чего требуется независимая проверка результатов разработчиков.

То есть, не #интернет/Телеграм и даже не конспирологи хоронят «ЭпиВакКорону», а её разработчики.

Ещё на уходящей неделе вышло большое исследование расследование в «Новой газете», где в значительной части были повторены приведённые выше аргументы телеграм-каналов. Что, с одной стороны, наводит на мысли о, возможно, заказном характере всех этих подборок и целенаправленной кампании против руководства Роспотребнадзора. А с другом, учитывая стадный рефлекс российской журналистики, а также не самую высокую популярность перечисленных телеграм-каналов, да и «Новой» среди лиц, принимающих решения, вывод о джинсе кажется сомнительным. Можно ещё подумать, что публикации против «ЭпиВакКороны» – это такой способ очернить «Спутник V»: мол, если одна российская вакцина доказано плохая, то где гарантии, что другие – не такие же пустышки? Но это опять же слишком сложный заход для крайне простых целей.

То есть, быть может, всё и есть так, как говорят публикации: на пути к вакцине в «Векторе» слишком уж сильно срезали углы, получив на выходе пустышку, а признать это в открытую – политически неправильно ввиду высокого руководства в соавторах. Или же всё дело – в страсти к наживе по рецептам небезызвестных создателей лекарств-фуфломицинов?

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