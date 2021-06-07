Система раннего предупреждения о COVID-19 становится быстрее благодаря обнаружению и отслеживанию сточных вод

Математика продолжает оставаться мощной силой против COVID-19.

Его последний вклад — сложный алгоритм, использующий муниципальные системы сточных вод, для определения ключевых мест при обнаружении и отслеживании COVID-19 до его человеческого источника, которым может быть недавно инфицированный человек или горячая точка зараженных людей. Время — это ключ к успеху, говорят исследователи, создавшие алгоритм, особенно когда COVID-19 начинает лучше передавать себя благодаря появляющимся вариантам.

«Быть ​​быстрым — это то, что мы хотим, потому что в то же время недавно инфицированный человек может заразить других», — сказал Одед Берман, профессор управления операциями и статистики в Школе менеджмента Ротмана Университета Торонто.

Это последнее исследование основано на предыдущей работе профессора Бермана с соисследователями Ричардом Ларсоном из Массачусетского технологического института и Мехди Нуринеджадом из Йоркского университета. Первоначально трио разработало два алгоритма для определения выбранных мест в канализационной системе для ручного тестирования COVID-19 и последующего отслеживания источника. Канализация представляет собой богатую среду для обнаружения присутствия болезни выше по течению, потому что генетические остатки ее вируса выделяются со стулом инфицированных людей за неделю до того, как они даже узнают о своей болезни.

Новое исследование исследователей уточняет и оптимизирует эту первоначальную работу за счет более точного моделирования древовидной сети односторонних труб и люков типичной городской канализационной системы и ускорения процесса обнаружения / отслеживания с помощью автоматических датчиков, установленных в конкретных люках, выбранных в соответствии с более простой в использовании алгоритм.

В этом случае датчик отправляет предупреждение при каждом обнаружении COVID-19. Затем проводится ручное тестирование нескольких люков выше по течению, также выбранных в соответствии с алгоритмом, до тех пор, пока не будет обнаружен последний источник, будь то небольшая группа домов или район «горячей точки». Затем можно связаться с жителями этой гораздо меньшей территории для дальнейшего тестирования и изоляции по мере необходимости, что ограничит возможные новые вспышки.

Применение этого подхода к системе сточных вод с 2000 люками показывает, что в сети необходимо установить всего семь датчиков, чтобы обнаружить и отследить COVID-19 до места его происхождения в течение одного дня.

«Датчики позволяют нам вручную отбирать образцы из меньшего количества люков, чем в нашей предыдущей работе, и обнаруживать инфекцию гораздо раньше», — сказал профессор Берман.

Хотя таких датчиков пока нет, такая технология находится в стадии разработки. Также потребуются точные и быстрые тесты на месте на COVID-19 и полевые испытания для точной настройки системы.

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