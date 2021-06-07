 

Политик Дмитрий Гудков уехал из России

07.06.2021, 3:56, Разное
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…на фоне уголовного преследования.

Депутат Госдумы РФ VI созыва и оппозиционер Дмитрий Гудков покинул Россию на фоне уголовного преследования по делу о причинении ущерба. Об этом он сам сообщил в фейсбуке.

«Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова «любым способом», — написал Гудков.

Сейчас политик находится в Киеве. Он считает, что уголовное дело против него возбуждено по политическим мотивам, чтобы не допустить его до сентябрьских выборов.

«Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится. Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках», — добавил он.

Ранее против Гудкова и его тети Ирины Ермиловой возбудили уголовное дело о причинении ущерба департаменту имущества Москвы (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК). Речь идет о неуплате долга около 1 млн рублей по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах.

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1 июня силовики обыскали дачу Гудкова, его квартиру в Москве и квартиру его тети, а также адреса его экс-помощника Александра Соловьева и начальника штаба Виталия Венидикторва. Гудкова продержали двое суток в изоляторе на Петровке, но 3 июня отпустили без предъявления обвинений и без меры пресечения. Его тетю Ирину отпустили под подписку о невыезде. После обыски продолжились в других местах.

В начале апреля Дмитрий Гудков сообщил, что собирается принять участие в выборах в Государственную Думу в сентябре этого года. Политик тогда отметил, что его команда ведет переговоры о выдвижении с партией «Яблоко».

Источник: Новая газета



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