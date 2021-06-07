Лучший предмет гардероба, когда жарко: трендовые летние платья, которые идеально подойдут дамам за 45

Без сомнения, женщины в любом возрасте выглядят потрясающе, но в возрасте после сорока пяти – особенно прекрасно. Они уже знают обо всех своих достоинствах, умеют их подчеркнуть и грамотно спрятать все недостатки. Особенно прекрасно дамы за сорок выглядят в элегантных образах, состоящих из изящных платьев.

Платья являются одним из самых популярных предметов летнего гардероба, поэтому вам просто необходимо познакомиться с моделями, которые идеально подходят для жарких дней и вечерних прогулок.

Платье-рубашка

Такая модель платья, выполненная из качественного натурального материала, однозначно найдет свое место в летнем гардеробе. Изюминка такой одежды кроется в ее универсальности и постоянном присутствии в тенденциях моды. В ней вы будете выглядеть просто потрясающе и одновременно чувствовать себя комфортно.

Платье-рубашку можно комбинировать как с обувью на каблуке, так и со спортивными кроссовками и кедами.

Платье с волнами

Интересный акцент в виде воланов может располагаться как на рукавах, так и на подоле платья. Такая изюминка поможет вам выглядеть утонченно и мило одновременно.

Рюшами и оборками можно выгодно скорректировать фигуру, добавив объема там, где это требуется. Кроме того, воланы отлично скрывают живот, поэтому такая модель отлично подходит беременным женщинам или дамам “в теле”.

Особенно утонченно и эстетично будут смотреться платья с небольшим декольте или открытыми плечами. Романтичные модели сделают ваш образ невероятно нежным даже в комбинации со спортивной обувью.

Платья макси

Шикарные платья макси, выполненные из легкой воздушной ткани, шикарно впишутся в любой повседневный или вечерний летний образ. Особенно нежно будут смотреться платья из шифона. Именно они придадут вашему аутфиту нужную нотку романтичности.

В этом сезоне вы можете выбирать какие угодно цвета – от ярких до пастельных. Актуальности не теряют и принтованные модели.

Обратите внимание на расклешенные модели длины макси. Такая одежда сможет вытянуть фигуру и скрыть лишние килограммы.

Смелым барышням можно выбрать платья с пикантными разрезами и заметным и принтами ярких цветов.

Платье с рукавами

Не все из нас хотят выглядеть слишком просто и беззаботно. На помощь таким дамам придут платья с рукавами – именно они помогут создать сложные, но не перегруженные летние образы.

К тому же именно элегантные рукава правильного пошива служат дополнительным украшением наряда. Эта деталь делает ваш образ гораздо интереснее. Побудьте романтичной, но элегантной и строгой дамой, облачившись в такой наряд!

Платья оверсайз

Платье оверсайз постепенно становится трендом этого года. Особенность этого предмета гардероба заключается в его универсальности и особом шарме. Модель такого платья отлично впишется в повседневный, офисный и вечерний образ.

Для обычной прогулки выбирайте спокойные однотонные модели, а для вечернего образа подойдут яркие платья с принтом.

Такой предмет гардероба могут носить женщины с любой комплекцией, но особенно прекрасно он смотрится на обладательницах пышной груди.

Экспериментируйте со своим образом и не бойтесь выделяться из толпы!