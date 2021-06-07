 

Уличный стиль итальянок: вдохновляемся летними образами от настоящих модниц

07.06.2021, 3:52, Разное
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Мода постоянно меняется и наполняется новыми интересным вариантами и сочетаниями. Женщины в Италии отдают предпочтение легкости и простоте в плане выбора одежды, но при этом выглядят максимально эффектно и женственно. Стилисты советуют вдохновляться летними образами итальянок.

Естественная красота

Платья с расклешенным низом выглядят великолепно, они хорошо подчеркивают фигуру, делая талию еще тоньше.

Короткие варианты платьев будут также в тренде, особенно с роскошным кружевным низом.

Короткие расклешенные юбки желательно сочетать из такими же жакетами со свободными рукавами. Такой образ выглядит легко и женственно.

Прямая приталенная юбка хорошо сочетается с широким верхом.

В тренде лета – широкие брюки с высокой посадкой, их можно сочетать с блузами или футболками.

Элементы стиля бохо и кэжуал также будут популярны, они хорошо подходят и к классическому, и к повседневному стилю.

Монотонные костюмы также будут в моде.

Топы с рюшами идеально сочетаются с приталенными короткими брюками или юбками контрастного оттенка.

Красивая широка красная юбка идеально подойдет к белой блузе. Визуально такое сочетание подчеркнет талию, но при этом не создаст дисбаланс, а добавит акцент на стройности.



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