Уличный стиль итальянок: вдохновляемся летними образами от настоящих модниц
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Мода постоянно меняется и наполняется новыми интересным вариантами и сочетаниями. Женщины в Италии отдают предпочтение легкости и простоте в плане выбора одежды, но при этом выглядят максимально эффектно и женственно. Стилисты советуют вдохновляться летними образами итальянок.
Естественная красота
Платья с расклешенным низом выглядят великолепно, они хорошо подчеркивают фигуру, делая талию еще тоньше.
Короткие варианты платьев будут также в тренде, особенно с роскошным кружевным низом.
Короткие расклешенные юбки желательно сочетать из такими же жакетами со свободными рукавами. Такой образ выглядит легко и женственно.
Прямая приталенная юбка хорошо сочетается с широким верхом.
В тренде лета – широкие брюки с высокой посадкой, их можно сочетать с блузами или футболками.
Элементы стиля бохо и кэжуал также будут популярны, они хорошо подходят и к классическому, и к повседневному стилю.
Монотонные костюмы также будут в моде.
Топы с рюшами идеально сочетаются с приталенными короткими брюками или юбками контрастного оттенка.
Красивая широка красная юбка идеально подойдет к белой блузе. Визуально такое сочетание подчеркнет талию, но при этом не создаст дисбаланс, а добавит акцент на стройности.
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