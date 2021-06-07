 

Под Канадой обнаружен резервуар воды возрастом 2 миллиарда лет

07.06.2021, 3:44, Новости дня
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Земные недра не перестают нас удивлять. Не секрет, что на большой глубине порой можно обнаружить огромные запасы пресной воды особой чистоты. Она сохраняется там как в условиях идеальной консервации. А время, которое было отведено для отстаивания, очистило жидкость от любых посторонних примесей.

Такой резервуар был найден на глубине почти в два с половиной километра в канадском округе Онтарио. Было это еще в 2013 году, а исследование состава воды позволило сказать, что резервуар образовался примерно полтора миллиарда лет назад.

Но еще через три года в Канаде нашли еще более глубокие залежи древней воды. С самого начала было понятно, что она древнее, чем в предыдущем случае. И только недавно ученые назвали ее примерный возраст – два миллиарда лет!



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