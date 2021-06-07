 

Оказалось, что пчелы могут решать математические задачи

07.06.2021, 3:44, Новости дня
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Британские ученые из шеффилдского университета отмечают высокий уровень интеллекта у пчел. Как минимум, эти умные насекомые научились использовать числовые закономерности и решать несложные математические задачи.

Сотрудники вуза провели ряд исследований. Во время экспериментов под нарисованными фигурками прятали сладкие лакомства. И оказалось, что пчелы быстро понимали, что чем больше фигурок нарисовано, тем больше лакомства можно найти в данном месте.

По мнению ученых, полученные результаты вполне можно использовать в пчеловодстве. Найти доказательства математических способностей у насекомых удалось впервые. Теперь эти способности можно использовать для управления пчелиными семьями.



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