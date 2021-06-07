Мнение: Побег

Пришла новость, что Дмитрий Гудков бежал из страны. Пока на Украину. Абсурдное обвинение и статус подозреваемого – практически гарантия тюрьмы. Но его при этом выпустили даже без подписки о невыезде, буквально подталкивая к решению о бегстве. Чем он и воспользовался.

В целом, ничего особенного. Нормальный фашизм. Убивают, калечат, сажают, вышвыривают из страны. Пока тех, кого считают опасным. Потом – просто на кого выпадет. Террор – штука такая, останавливаться он не умеет.

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