 

Мнение: Побег

07.06.2021, 3:30, Разное
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Пришла новость, что Дмитрий Гудков бежал из страны. Пока на Украину. Абсурдное обвинение и статус подозреваемого – практически гарантия тюрьмы. Но его при этом выпустили даже без подписки о невыезде, буквально подталкивая к решению о бегстве. Чем он и воспользовался.

В целом, ничего особенного. Нормальный фашизм. Убивают, калечат, сажают, вышвыривают из страны. Пока тех, кого считают опасным. Потом – просто на кого выпадет. Террор – штука такая, останавливаться он не умеет.

Источник: Эль Мюрид



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