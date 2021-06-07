Немолодая, костлявая женщина – Личное мнение

Я люблю худых женщин, и сама — всегда худая. Но между «худая» и «костлявая» — огромная разница.



Фото: Соцсети

Полина Гагарина — яркий пример костлявой женщины.

Я не могу назвать её ни стройной, ни худенькой. Гагарина реально костлявая.

Костлявой её делает отсутствие груди при недостаточном присутствии одежды.

Чтобы не выглядеть костлявой, такой женщине стоит либо сделать грудь, либо выбирать одежду, скрывающую грудную клетку.

Юная девушка с маленькой грудью смотрится эстетично. Худая женщина с «трёшкой» в открытом платье смотрится эстетично. Худая, плоскогрудая женщина в закрытой блузе тоже замечательно смотрится.

Но вот худая женщина, выставившая на всеобщее обозрение плоскую грудь, смотрится, на мой взгляд, отвратительно.

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Если тебе — за 30, и у тебя нет груди, то её стоит либо к грудной клетке пришить, либо эту самую грудную клетку закрыть куском материи.

Плоская грудь 20-летней — это секс. Плоская грудь 30-летней и старше — это костлявость.

Так выглядит правда.

Какие у вас отношения с собственной грудной клеткой? Открываете? Закрываете? По какой причине?

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