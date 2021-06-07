Крупнейшие учения НАТО Baltops начались на Балтике

Крупные военные учения НАТО и США Baltops начались в регионе Балтийского моря, участие принимают около четырех тысяч военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов, сообщил центр информации ВМС Германии в Киле.

Маневры Baltops проходят в этом году в 50 раз. Кроме 16 стран – членов НАТО, в учениях задействованы подразделения из Швеции и Финляндии, передает Deutsche Welle.

Начались военные учения у берегов Дании, позже место проведения будет переноситься дальше на восток. Отмечаетя, что в программу впервые была внесена отработка оборонных тактик против кибаратак. Также у побережья Литвы планируется провести десантную операцию. Учения продлятся до 18 июня.

«В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу нашей способности к сотрудничеству», – сообщил командующий маневрами американский вице-адмирал Джин Блэк.

Ранее в Эстонии завершились масштабные военные учения «Весенний шторм», в которых приняли участие почти 7 тыс. военнослужащих из ряда стран НАТО.