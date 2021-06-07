Бишкек и Душанбе отвели войска от границы

Киргизия и Таджикистан отвели войска от линии границы двух стран, обстановка на границе в стабильная, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии.

«По итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств сторон в места постоянной дислокации завершен», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы.

По его словам, обстановка на границе в настоящий момент стабильная.

Накануне глава киргизского Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев сообщил, что Киргизия и Таджикистан решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе после 3 июня.

, который произошел в конце апреля и унес жизни более чем 50 человек с обеих сторон, происходил в другом районе – в приграничной Баткенской области Киргизии.

По данным погранслужбы Киргизии, военные Таджикистана ночью 3 июня начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Ошской области Киргизии, в установке принимали участие множество военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. В связи с этим инцидентом Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренности по границам и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии был переведен на усиленный вариант несения службы.

Напомним, предыдущий конфликт на границе двух стран случился в конце апреля. Между гражданами двух республик произошла стычка из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Днем позже Бишкек и Душанбе также договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Президент РФ Владимир Путин предложил посредничество в разрешении конфликта. 3 мая Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии госграницы.