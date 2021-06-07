 

БелАЗ договорился о поставке самосвалов в Россию на 260 млн долларов

07.06.2021, 3:11, Новости дня
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Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) подписал договоры и соглашения на поставку в Россию 128 самосвалов грузоподъемностью от 55 до 220 тонн на общую сумму более 260 млн долларов, сообщила пресс-служба предприятия.

Как информирует издание БелТА, данные соглашения были подписаны на выставке угольной и горнорудной промышленности «Уголь РФ и майнинг», состоявшейся в Новокузнецке в Кемеровской области. В ней приняли участие Белорусский автомобильный завод, Торговый дом «БелАЗ» и официальный дилер компании в регионе Кузбасса – компания «БелАЗ-24».

Отмечается, что достигнутые договоренности стали результатом переговоров с такими компаниями, как АО «Междуречье» (ООО «Холдинг Сибуглемет»), ООО «Участок «Коксовый» (ООО УК «ПМХ»), ООО «Распадская угольная компания» (АО «Распадская-Коксовая»), АО «ГИЛК».

По данным издания, компания «БелАЗ» также подписала соглашение с компанией «ТехноЭКО» о поставках оборудования для оснащения карьерных самосвалов газодизельными двигателями с последующим их сервисным обслуживанием в эксплуатации.

ОАО «БелАЗ» – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Завод расположен в городе Жодино в Минской области. Компании принадлежит 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, продукция поставляется в 80 стран мира.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ поставит в Белоруссию современное вооружение, перечень будет составлен вместе с российскими коллегами.



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