 

Мнение: Политическое дезертирство

07.06.2021, 3:06, Разное
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Депутат Госдумы РФ VI созыва Дмитрий Гудков уехал из России на Украину. На своей странице в Facebook политик написал: «Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова «любым способом».

Конечно, 1 июня силовики учинили поризвол в отношении Дмитрия Гудкова.  Провели обыски его дачи, квартиры в Москве, нагрянули на  квартиры его родственников и соратников. Дмитрия задержали, но 3 июня отпустили без предъявления обвинений и без меры пресечения.

Но несмотря на откровенный правовой произвол в отношении Дмитрия Гудкова, его отъезд  из России больше похож на бегство. По большому счету – это политическое дезертирство. Если ты не готов к борьбе в современных российских условиях, боишься трудностей и тюремной камеры, то не надо позиционировать себя оппозицией.

Если уж выпустили из ИВС без предъявления обвинений и без меры пресечения, значит, нет у силовиков ничего на Гудкова. И для решения «вопроса Гудкова» пришлось бы сочинять уголовное дело совсем по беспределу. Но, видимо, не стояло такой задачи. Похоже, что хотели просто попугать. И напугали….

С Гудковым легко и непринужденно получилось то, что не получилось с Навальным. Как не запугивали Алексея, он вернулся из Германии в России. Не сломался….

Фотография Дмитрия Гудкова отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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