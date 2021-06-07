Мнение: О сбежавшем от Путина

Ещё один видный деятель российской оппозиции выбрал свободу, по недоброй русской традиции, перебежав к ворогу. Впрочем, в его случае выбор свободы был совершенно в прямом смысле – из-за возбужденного уголовного дела, по словам адвоката, абсолютно надуманного. Тем не менее, «урок Навального» оказался учтён несистемной оппозицией.

Оппозиционер и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что покинул страну… из-за «фейкового уголовного дела», по которому он проходит подозреваемым. Он скрылся в Киеве, подобно тому, как 350+ лет назад князь Андрей Курбский бежал в Вольмар, где базировались литовцы, на тот момент враждовавшие с Русью. Для полноты картины осталось только начать обличительную полемику с царём Владимиром Путиным. Впрочем, здесь нужна воля и второй стороны, а нынешний российский президент всячески избегает любых прямых дискуссий.

Текущий кейс Гудкова-младшего, с одной стороны, продолжает цепочку неформальных сделок с Режимом™ по схеме «свобода в обмен на отказ от политики». Причём даже полноценного отказа в таком случае не требуется, достаточно стать перебежчиком: политические перспективы новых эмигрантов равны нулю в современной России, будь они даже семи пядей во лбу, как Александр Солженицын.

С другой стороны, этот кейс открывает новую страницу в сложных взаимоотношениях #оппозиция – #власть. Дмитрий Гудков – не какой-то там выскочка-блогер, он в известном смысле человек системы. Сын депутата Госдумы и сам депутат. Умеренный оппозиционер либерального толка, пытавшийся встроиться в легальную политику с откровенно антипутинскими взглядами. То есть, машина политического преследования перешла к тому, чтобы жёстко прессовать даже частично своих, если их взгляды и действия отклоняются от разрешённого диапазона вольномыслия.

Более того, Дмитрий Гудков не славился сколько-нибудь радикальными взглядами, не играл в скандальные расследования и даже не слишком сильно поддерживал Алексея navalny Навального. По большому счёту, его роль в современной политической системе России состояла в том, чтобы своим присутствием в избирательных бюллетенях легитимизировать #выборы. Мол, представительство в парламенте есть даже у тех 2%, которые поддерживают либералов. Теперь надобность в этом фиговом листочке, похоже, отпала.

То есть, игры в демократию закончились. Авторитаризм принялся за умеренных, а следующий очевидный шаг – бить по недостаточно своим. История #СССР 1930-х гг. воспроизводится с пугающей точностью.

Единственный вопрос: зачем? С какой целью именно так защищается власть, которой никто реально не угрожает? Паранойя?

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