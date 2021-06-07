«Ваши дипломаты будут подвергнуты актам агрессии»

Кто угрожает россиянам в Бейруте?

В Ливане разгорается детективная история, в центре которой оказалось российское посольство в Бейруте. В конце прошлой недели ливанская полиция разослала в силовые структуры секретную телеграмму. В этой телеграмме содержалась информация о том, что начальник службы безопасности посольства Российской Федерации в Ливане проинформировал полицию о предупреждении из МИД Ливана: «российские дипломаты будут подвергнуты актам агрессии». МИД, как следовало из уведомления, получил эту информацию из МВД Ливана.

Известие о возможной террористической атаке на россиян быстро стало достоянием общественности, и ливанские СМИ отчаянно обсуждают запутанный путь этой жизненно важной информации. Прежде всего, зачем ливанскому МВД предупреждать ливанский МИД? Почему бы не принять прямые меры и не предупредить непосредственно российское посольство?

Если действительно существует угроза, зачем рисковать жизнями и идти таким долгим путем, чтобы проинформировать об этом россиян?

Тем более что уже дважды российские дипломаты в Бейруте подвергались террористическим атакам. В 1985 году четыре дипломата были похищены Имадом Мугнийей, который в скором будущем был назначен главой спецслужбы вновь образованной «Хезболлы». В тот момент в Ливане шла гражданская война, просирийские силы бомбили северный ливанский Триполи. Мугнийя потребовал от СССР надавить на сирийцев, чтобы те остановили бомбежки.

Имад Мугнийя — террорист, похитивший четверых российских дипломатов в Бейруте в 1985 году. Фото: Courtesy of FBI / Getty Images

Требования террориста не были удовлетворены. Один из дипломатов был убит, а остальные позже были освобождены. Сам Мугнийя спустя много лет был ликвидирован в Дамаске в результате спецоперации, проведенной израильтянами.

Еще одно нападение на российских дипломатов случилось в 2000 году: два палестинских боевика расстреляли посольство из автоматов Калашникова и РПГ. В результате этого нападения россияне не пострадали, однако погиб полицейский, ливанец. Один из нападавших также был убит, второй арестован. В кармане убитого террориста лежал листок бумаги, на котором было написано: «За Грозный».

С началом участия российских военных в гражданской войне в Сирии вокруг российского посольства в Бейруте были усилены меры безопасности. Ливанская армия, силы внутренней безопасности и российские спецслужбы организовали несколько колец безопасности вокруг посольства, необходимые меры были приняты и внутри дипломатических корпусов. К тому же посольство расположено прямо через дорогу от самых больших полицейских казарм в Ливане — то есть концентрация сил безопасности в этом районе очень высокая. Однако в сравнении с мерами безопасности, предпринятыми, например, посольством Ирана, все это может показаться недостаточным: в иранском представительстве постоянно несут дежурство 25 сотрудников из аппарата сил внутренней безопасности, охраняющих посольство под командованием офицера. В то время как покой российского посольства стерегут четверо или пятеро полицейских, без офицера.

Посольство Российской Федерации в Бейруте. Фото: РИА Новости

Трудно поверить, что иранцы в Ливане, где одной из центральных политических сил является проиранская шиитская «Хезболла», нуждаются в большей защите, чем русские.

Сразу после того, как правоохранительные органы получили сигнал из посольства, к охране объекта была добавлена патрульная машина с двумя полицейскими. Однако уже на второй день эта машина была снята с дежурства — что по меньшей мере странно, если допустить, что существовала реальная угроза. Впрочем, многие детали заставляют усомниться в том, что полиция всерьез верит в реальность угроз. Так, например, до сих пор ничего не известно о том, кто именно готовил атаку. Какая из воюющих в регионе группировок? Более того, неизвестно, каким именно образом полиции удалось установить, что готовится нападение. Осведомитель? Тайный агент? Электронное наблюдение или знак от всемогущего Бога? МВД хранит молчание, не раскрывая эти детали, и даже в личных разговорах высокопоставленные сотрудники полиции теряются в догадках, кто бы сейчас мог угрожать россиянам и как удалось раскрыть эти планы.

Анализируя это странное происшествие, важно принимать во внимание ливанский политический контекст. Страна находится в острейшем кризисе — как политическом, так и экономическом, ливанская государственность, по сути, лежит в руинах. Прежнее правительство ушло в отставку почти год назад, после масштабного взрыва в порту Бейрута, который унес сотни жизней и уничтожил половину ливанской столицы. С тех пор ливанские политики никак не могут сформировать новое правительство, растягивая политическое одеяло в разные стороны.

Всю современную историю на ливанскую политику оказывали огромное и разнонаправленное влияние Сирия, Иран и США: из-за общей границы Ливана с Израилем, конечно. Теперь же все большую роль играет Россия. РФ Ливан интересен как «предбанник» Сирии: сейчас все россияне, желающие попасть в Сирию, летят именно через Бейрут. Ливан также интересен ей как точка, позволяющая купировать амбиции Ирана в ближневосточном регионе. И как израильское приграничье он тоже интересен.

Джебран Басиль во время одной из встреч с Сергеем Лавровым, 2018 год. Фото: Александр Щербак / ТАСС

России вообще нравится побольше всего контролировать.

Принимая во внимание данный факт, ливанские политики зачастили в Москву: в апреле приезжала официальная делегация от шиитской партии «Хезболла», которая была первой скрипкой в распущенном правительстве и не желает терять эту роль. Потом приехал избранный и не вступивший в свои полномочия премьер Саад Харири (именно его формально поддерживает Москва). Чуть позже нанес визит Джебран Басиль — зять нынешнего президента Мишеля Ауна, министр без кресла, однако с президентскими амбициями. Басиль — в прошлом министр энергетики, министр иностранных дел — ныне стал фигурантом крупного коррупционного скандала, а также попал под американские санкции по «Закону Магницкого». Формально представляя «христианский блок» в ливанском правительстве, он, однако, всегда был известен как верный соратник «Хезболлы». И нынешний и.о. министра внутренних дел Ливана Мохаммад Фахми, и и.о. министра иностранных дел и одновременно и.о. министра обороны Зейна Акар — оба они принадлежат к блоку сильно пожилого, фактически недееспособного президента Мишеля Ауна. То есть фактически они подотчетны Джебрану Басилю.

И так совпало, что именно эти люди сыграли главную роль в драматической истории с разоблачением загадочной атаки на российское посольство. «Российские гости» в Ливане, должно быть, поняли, что об их безопасности и благополучии заботятся Бассиль и его команда.

Вадих Эль-Хайек, специально для «Новой газеты»

P.S.**Мы обратились за комментариями в посольство Российской Федерации в Ливане, а также в пресс-службу полиции Ливана. В обоих местах от разговора отказались.**

—