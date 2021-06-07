 

На 3D-принтере напечатан биоразлагаемый аккумулятор

07.06.2021, 2:48, Новости дня
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Вряд ли новый аккумулятор решит все проблемы экологии, связанные с производством и утилизацией электрических батарей. Однако с его появлением сделан важный шаг в данном направлении, отмечают специалисты.

Интересно, что биоразлагаемый аккумулятор напечатан на 3D-принтере, что вдвойне интересно. Основным сырьем для его создания стал специальный желатин с нанокристаллами и нановолокнами.

В результате получается батарея из целлюлозы, сажи, графита и активированного угля. А в качестве электролита использована обычная поваренная соль. Найдите-ка в составе хотя бы один плохоразлагаемый в естественной среде материал! – призывают ученые. При этом аккумулятор выдержит не менее тысячи циклов зарядки и разрядки.



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