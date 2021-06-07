Американские ученые заметили странные процессы в ядре Земли

Странные изменения происходят глубоко под земной поверхностью в районе архипелага Банда, расположенного возле Индонезии. Американские ученые из калифорнийского университета сообщают, что недра нагреваются там значительно быстрее, чем в других местах.

Судя по всему, идет расширения ядра Земли именно на этом участке. Специалисты пока не знают, как правильно оценить риски, запущенные данным расширением. Однако они точно есть, и недооценивать ситуацию не стоит, отмечают специалисты.

Последствия могут оказаться катастрофическими для магнитного поля нашей планеты. Кроме того, не исключена высокая тектоническая активность в данном регионе. Увы, силу будущих землетрясений предсказать трудно, так как речь идет вовсе не о движениях материковых плит, а о процессах, происходящих на много тысяч километров глубже.