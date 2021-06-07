В Германии заявили об активизации российской разведки

Глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг рассказал газете Welt am Sonntag, что якобы активность российской разведки в Германии достигла уровня времен холодной войны.

«Достигнутый за это время уровень (активности российской разведки) был знаком нам до сих пор только из времен холодной войны», – цитирует его РИА «Новости», также он добавил, что РФ с «целым количеством агентов» якобы пытается «установить контакт в среде лиц, принимающих политические решения» в Германии.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Запад использует против РФ и Белоруссии элементы гибридной войны.