 

В Германии заявили об активизации российской разведки

07.06.2021, 2:42, Новости дня
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Глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг рассказал газете Welt am Sonntag, что якобы активность российской разведки в Германии достигла уровня времен холодной войны.

«Достигнутый за это время уровень (активности российской разведки) был знаком нам до сих пор только из времен холодной войны», – цитирует его РИА «Новости», также он добавил, что РФ с «целым количеством агентов» якобы пытается «установить контакт в среде лиц, принимающих политические решения» в Германии.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Запад использует против РФ и Белоруссии элементы гибридной войны.



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