 

Вакцинация «Спутником V» начинается в Словакии

07.06.2021, 2:42, Новости дня
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В понедельник в Словакии начнут вакцинацию от коронавируса с использованием российской вакцины «Спутник V», сообщил минздрав страны.

Вакцинация будет проводиться «поэтапно». В понедельник прививки «начнут делать в Братиславском (Западная Словакия) и Жилинском краях (север республики), во вторник подключится Нитрянский край (Западная Словакия), в четверг – Тренчанский (запад страны) и Банскобыстрицкий край (Центральная Словакия)». В субботу и воскресенье «Спутник V» начнут использовать «в остальных краях Словакии – Трнавском (Западная Словакия), Прешовском и Кошицком (восток республики)», передает ТАСС.

В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины.



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