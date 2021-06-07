Как защитить листья персика от скручивания: 2 рецепта опрыскивания из чеснока и несколько советов

Еще недавно лишь единицы садоводов выращивали персики в условиях средней полосы. В наши дни все больше и больше дачников культивируют эту южную культуру. Но персиковое дерево очень склонно к болезням и поражению вредителями. Нередко садоводы сталкиваются со скручиванием листьев, которое вызвано грибком. Как избавиться от этой проблемы? В статье мы приведем несколько способов борьбы с курчавостью листьев.

Чеснок с луком и сухим перцем

Чеснок уничтожает вредоносные грибки и бактерии. Приготовьте из этого овоща жидкость для опрыскивания скрученных листьев.

Вам потребуются следующие продукты:

чеснок – 6 головок;сушеный острый перец – 1 стручок;луковица – 1 штука;жидкость для мытья посуды – чайная ложка.

Положите в блендер чеснок, перец и лук. Включите прибор и перемешайте продукты. Добавьте в смесь жидкость для мытья посуды и помешайте массу ложкой.

Положите полученную смесь в ведро и залейте 4 л горячей воды. Перемешайте жидкость и дайте ей настояться в течение 1-2 дней. Используйте ее для опрыскивания листьев персика. При этом листва должна быть сухой. Повторяйте обработку каждые несколько дней.

Чеснок с минеральным маслом

Есть еще один рецепт с чесноком для опрыскивания персиковых листьев. Подготовьте следующие продукты:

измельченный спелый чеснок – 120 г;минеральное масло – 2 столовые ложки.

Перемешайте чеснок с маслом и настаивайте смесь 1 день. Затем залейте массу 1 л холодной воды. Храните это средство в закрытой емкости из стекла.

Перед использованием смешайте 1 часть чесночного масла с 20 частями воды. Налейте полученную жидкость в пульверизатор и опрыскайте сухие листья персика. При необходимости повторите обработку.

С помощью рецептов с чесноком вы сможете вылечить персиковое дерево от грибка. Далее мы расскажем о мерах профилактики кучерявости листьев.

Профилактическая обработка химикатами и настоями трав

Чтобы предотвратить заражение персика грибком, опрыскивайте деревья весной медным купоросом или бордоской жидкостью. Эти препараты обладают сильными фунгицидными свойствами.

Если вы не хотите использовать химикаты, то раз в месяц опрыскивайте растения настоями трав, которые имеют противогрибковое действие. К ним относятся крапива, полевой хвощ и тысячелистник.

Мульчирование гравием

Мульчирование защищает персиковое дерево от грибковых заболеваний. Насыпьте гравий толстым слоем в радиусе 30 см от ствола. Чем тяжелее почва на вашем участке, тем больше вам понадобится мульчи. Распределяйте гравий равномерно и не допускайте его скопления у основания ствола.

Перед мульчированием разрыхлите почву вокруг дерева. Это насытит землю кислородом и защитит ее от грибка.

Естественные методы

Предотвратить заражение грибком помогает правильное соседство растений. Посадите вокруг персика олеандры, нарциссы, тюльпаны, чеснок, хрен и тимьян. Они защитят фруктовое дерево от заражения грибками.

Заключение

Если вы увидели скрученные листья на персике, то не впадайте в панику. Растение еще можно вылечить. После противогрибковой обработки листья распрямятся и в них восстановится процесс фотосинтеза. Если вы вовремя примете меры, то не потеряете урожай.