 

Зеленского высмеяли за шашлыки для украинских журналистов

07.06.2021, 1:46, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителей СМИ отдохнуть на природе и пожарить шашлыки по случаю Дня журналиста в стране.

«Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз – шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией», – написал Зеленский в Instagram.

На кадрах в Instagram президент снимает шампуры с мангала, а затем раздает шашлык собравшимся.

За отдых на природе с журналистами на Зеленского в интернете обрушился шквал критики. Так, пользователи Сети назвали президентский пикник «клоунадой» и поинтересовались, позвал ли он на встречу представителей YouTube-телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne, которые заблокированы в стране.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

День журналистов Украины отмечается каждый год 6 июня. Праздник был учрежден в 1994 году в честь принятия Национального союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов, которое состоялось именно в этот день. В 2020 году Зеленский отметил День журналистов Украины катанием на велосипеде с сотрудниками СМИ.

Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и Zik прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы этих каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой.



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