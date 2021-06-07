 

Известный онколог предложил флешмоб против харассмента в медицине

07.06.2021, 1:46, Новости дня
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Онколог, директор фонда медицинских решений «Не напрасно» Илья Фоминцев предложил женщинам-медикам поделиться историями о случаях сексуальных домогательств под хэштегом #metoomed.

Фоминцев заявил, что «раньше совсем об этом не думал», но «когда появилась ВШО, узнал много нового». В Высшей школе онкологии, по его словам, «училось и учится много женщин», одна из которых открыла ему «глаза на то, что на самом деле происходит». «А происходит в медицине очень даже массово совершенно узаконенный корпоративной культурой сексуальный харассмент. Повторюсь – это массовое явление», – сообщил он в Facebook.

После первой «конференции женщин ВШО» решено провести вторую – «расширенную конференцию женщин в медицине (и там, кстати, нет ни одного мужчины, в том числе и в организаторах)», сообщил он. Конференция состоится в конце лета. 

В качестве примера Фоминцев приводит сообщение «девушки-практикантки в хирургическом отделении в Сеченовском университете». Девушка рассказала в Instagram, что во второй день практики один из хирургов начал «массировать ей плечи, комментировать грудь (вот и сиськи теперь торчат) и хватать в охапку, отрывая от пола». Девушка сообщила хирургу: «Я не хочу, чтобы вы меня трогали». Однако ее требование проигнорировали. А ее хирург-наставник, комментируя ситуацию, заявил: «Это у нас вид нормы, ахаха». Она добавила, что «ждала официального ответа и реакции университета на заявление, но ответ пришел, а ситуация особенно не решилась».

Фоминцев отметил, что «это вполне обычный быт женщин в медицине», а в этой истории главная фраза – «это у нас вид нормы». Он «предложил всем женщинам из медицины рассказать свои такие же истории» с хэштегом #metoomed, чтобы «все смогли почитать и немного охренеть от того, что происходит на самом деле». По его словам, «первый шаг для решения проблемы – ее необходимо признать, поименовать и измерить». Фоминцев предположил, что сейчас «непременно посыплется «сама дура», «нет такого» и прочее». «Именно поэтому важно показать насколько все не айс. Именно поэтому прошу не бояться и написать под хэштег», – сообщил он.

Напомним, на Западе волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами, началась с обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а после затронула представителей самых разных сфер деятельности, включая политиков. Актриса Алисса Милано призвала всех сталкивавшихся с сексуальными домогательствами ответить на ее пост словами Me too. Эти слова стали названием движения против сексуальных домогательств #MeToo.



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