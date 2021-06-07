Украинским футболистам предложили разместить на футболках символ крестоносцев

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов прокомментировал изображение Крыма на форме сборной Украины по футболу.

Он назвал изображение Крыма на форме футболистов «фарсом». По словам Молохова, «что бы ни рисовали у себя на футболках украинские спортсмены и политики, реальность совершенно иная, и это знают во всем мире». «Крым – это российский регион, и так будет всегда», – приводит его слова РИА «Новости».

Молохов сообщил о недопустимости вмешивать политику в спорт и посоветовал «киевским «крестоносцам» прекратить упражняться в оригинальности провокационных выходок в отношении Крыма». «А что касается футболистов, то размести они у себя на футболках хоть символ крестоносцев, на их спортивные результаты это никак не повлияет», – сообщил он.

Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.