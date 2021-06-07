 

Украинским футболистам предложили разместить на футболках символ крестоносцев

07.06.2021, 1:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов прокомментировал изображение Крыма на форме сборной Украины по футболу.

Он назвал изображение Крыма на форме футболистов «фарсом». По словам Молохова, «что бы ни рисовали у себя на футболках украинские спортсмены и политики, реальность совершенно иная, и это знают во всем мире». «Крым – это российский регион, и так будет всегда», – приводит его слова РИА «Новости».

Молохов сообщил о недопустимости вмешивать политику в спорт и посоветовал «киевским «крестоносцам» прекратить упражняться в оригинальности провокационных выходок в отношении Крыма». «А что касается футболистов, то размести они у себя на футболках хоть символ крестоносцев, на их спортивные результаты это никак не повлияет», – сообщил он.

Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.05 / Глава службы общей разведки Саудовской Аравии встретился с Асадом

06.02 / В Ингушетии угарным газом отравились семеро детей

13.11 / Помпео первым из госсекретарей США собрался посетить оккупированные Голаны

29.10 / Больницы Франции лечат от COVID-19 на пределе возможностей

05.03 / Блинкен – КНР, это единственная страна, способная пошатнуть стабильность мировой системы

10.05 / “Любимая, я тронут”. 55-летний Павлик получил от своей беременной 26-летней жены романтический сюрприз

21.02 / Президент Эстонии выступила за ратификацию пограничного договора с Россией

09.12 / В Украине число тестирований на коронавирус снизилось на 20% – данные Минздрава

06.03 / Депутата от “Свободы”, продавшего телеканал представителям “пула Медведчука”, исключили из партии

15.11 / Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 90% протоколов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика