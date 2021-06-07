 

Ребров стал главным тренером клуба из ОАЭ

07.06.2021, 1:42, Новости дня
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“Футбольный клуб “Аль-Айн” сообщает о подписании контракта с украинским тренером Сергеем Ребровым”, – говорится в сообщении.

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— * * (@alainfcae) June 6, 2021

На каких условиях подписано соглашение – не уточняется.

26 мая журналист Экрем Конур писал в Twitter, что “Аль-Айн” предложил Реброву трехлетний контракт из расчета $3,5 млн в год.

Al-Ain FC, Sergiy Rebrov’a y * ll * k 3,5 milyon dolardan 3 y * ll * k sözle * me teklif etti. Sergiy Rebrov, Al-Ain FC aras * nda görü * meler devam ediyor.#AlAin

— Ekrem Konur (@Ekremkonur) May 26, 2021

Контекст:

Реброву 47 лет, в своей карьере игрока он выступал за донецкий “Шахтер”, киевское “Динамо”, английские “Тоттенхем Хотспур” и “Вест Хэм”, турецкий “Фенербахче”, российский “Рубин”. Был игроком национальной сборной Украины.

Тренировал команды “Динамо” (Киев), “Аль-Ахли” (Саудовская Аравия). Последним клубом Реброва был “Ференцварош” из Венгрии, за три года украинец трижды приводил коллектив к чемпионству.

Клуб “Аль-Айн” из одноименного города в последнем чемпионате ОАЭ занял шестое место среди 14 команд. Предыдущим его тренером был Педро Эммануэль из Португалии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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