 

Испания открывает границы для вакцинированных туристов

07.06.2021, 1:42, Новости дня
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Разрешение на въезд получат граждане, которые имеют документы о вакцинации одним из препаратов, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а также Всемирной организацией здравоохранения.

На 7 июня EMA одобрены вакцины от COVID-19, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. ВОЗ, кроме четырех выше, рекомендовала к применению еще китайские препараты от Sinopharm и Sinovac Biotech.

Также минздрав Испании расширяет список диагностических тестов, которые будут приниматься для въезда: помимо ПЦР-теста туристы теперь смогу предоставлять и тест на антиген.

“Превосходные данные о вакцинации позволяют нам продолжать двигаться вперед. Испания – безопасное место”, – отметила в Twitter министр здравоохранения страны Каролина Дариас.

A partir del lunes, los pasajeros que vengan a España podrán acceder con PCR, test de antígenos o certificado de vacunación o recuperación.

Los excelentes datos de vacunación nos permiten seguir avanzando.

España es un destino seguro.

— Carolina Darias (@CarolinaDarias) June 4, 2021

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире, по данным Bloomberg, сделали уже более 2 млрд прививок, кампании стартовали в 176 странах мира. В Испании сделали 28,7 млн прививок: одну дозу вакцины получили 41% населения, полностью вакцинировались – 22%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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