Илон Маск официально тормозит Tesla Модель S Plaid +

Tesla Генеральный директор Илон объявил об официальном и публично отменил планы по производству Model S Plaid +, версии будущего электромобиля Plaid с наддувом, которая будет доставлена ​​первым покупателям в этом месяце.

Причина Маска: плед настолько хорош, что другой вариант не нужен.

«На этой неделе Model S переходит на Plaid Speed», — написал Маск в воскресенье. «Plaid + отменяется. В этом нет необходимости, потому что скорость Plaid просто хороша ».

Model S переходит на Plaid Speed ​​на этой неделе

— Илон Маск (@elonmusk) 6 июня 2021 г.

Tesla Трансмиссия Model S Plaid может разогнаться от 0 до 100 км / ч за 1,99 секунды, имеет максимальную скорость 200 миль в час и расчетную дальность действия 390 миль, согласно веб-сайту компании. Трансмиссия выдает 1020 лошадиных сил, а стоимость автомобиля начинается от 112 990 долларов. В конце мая Маск написал в Твиттере, что доставка электрического седана будет отложена до 10 июня, чтобы завершить последнюю настройку. Маск описал вождение Plaid с тремя двигателями как космический корабль.

Поставка Model S Plaid перенесена на 10 июня. Требуется еще одна неделя настройки.

Эта машина похожа на космический корабль. Словами невозможно описать лимбический резонанс.

— Илон Маск (@elonmusk) 29 мая 2021 г.

Отмененный Plaid + появился на рынке только в середине 2022 года. Маск пообещал, что эта версия поднимет производительность и дальность полета еще выше. Указанная стартовая цена также выросла до 150 000 долларов. Tesla прекратил принимать предварительные заказы на автомобиль на своем веб-сайте в мае, что вызвало освещение и слухи о том, что Plaid + никогда не будет реализован. Воскресный твит Маска подтверждает эти теории.

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