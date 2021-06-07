Какие футболки носить этим летом: асимметрия и другие модные тенденции

Футболка – универсальный и очень практичный предмет гардероба, который давно никак не связан со спортивным стилем. С ней можно составить самые разные образы – от деловых до повседневных. Особенно незаменима футболка летом. Без нее невозможно представить гардероб в теплую, жаркую погоду.

О самых актуальных фасонах читайте ниже.

С подплечниками

Кому-то это покажется странным, но это так и есть – футболка с мягкими подплечниками в этом сезоне на пике популярности. Она добавляет плечам объема, а силуэту – стройности, образ смотрится очень современно.

Лучше всего для такого варианта выбрать однотонную модель без декоративных элементов. Носить ее следует заправленной в брюки или юбку.

С узлом

Тем, кто любят завязывать футболки спереди, делать этого теперь не придется. Есть модели, которые продаются с уже готовым узлом.

Такой фасон вносит новизну в повседневный образ и прекрасно освежает.

Поло

Футболка поло никогда не выходит из моды. В этом сезоне на пике популярности модели оверсайз. Они могут быть длинными или укороченными, в разных цветовых решениях.

Укороченная футболка

Теперь в моде не только укороченные топы, но и футболки.

Их лучше всего сочетать с брюками, юбками, джинсами или шортами с высокой посадкой. Цветовые решения могут быть самыми разными.

Платье-футболка

Как ни странно, но такие модели футболок стали сейчас очень популярны. Футболки-платья вышли на арену в противоположность укороченным моделям.

Футболка с актуальными надписями

Сейчас в трнеде футболки с различными надписями. Это могут быть, например, цитаты, высказывания, названия брендов на разных языках.

Главное, чтобы надпись отражала индивидуальность владельца футболки.

Асимметричные модели

Футболка довольно интересного фасона (на главном фото) может вписаться как в повседневный образ, так и стать элементом изящного и элегантного лука.