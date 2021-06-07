Иван Бунин влюблялся часто. Какие женщины были в жизни писателя

В жизни И. А. Бунина было несколько женщин, которых он искренне любил. Они так или иначе повлияли на его творчество. Увлечения писателя часто заканчивались разочарованием и принесли немало страданий. Но даже неудавшаяся любовь рождала замечательные строки.

Он по праву считается одним из непревзойденных лириков в русской литературе 20-го века. Определенное влияние на творчество писателя оказали три роковые женщины, которые вдохновляли его на творчество и одновременно доставляли муки и страдания.

Радость и горечь первой любви

Ивану Алексеевичу было всего 19 лет, когда он испытал настоящие чувства к женщине. На Варваре Пащенко он хотел жениться. Но родители были против этого брака дочери с неизвестным тогда и бедным помощником редактора газеты «Орловский вестник». Девушка работала там корректором. Юноша увидел в ней «умного, интересного собеседника».

Они несколько лет жили вместе, то сходились, то расходились, так и не поженившись. В итоге Варвара ушла от писателя к богатому помещику. Бунин искал встречи с ней, но бесполезно. Она к нему больше не вернулась.

Новая страсть писателя

В Одессе Иван Бунин встречается с Анной, дочерью редактора Николая Цакни. Новое увлечение заканчивается свадьбой. В Крыму с молодой женой писатель проводит медовый месяц.

По возвращении в Одессу отношения между супругами не складываются. Иван Бунин начинает тосковать, страшно ревнует жену, его угнетает быт. Начались бесконечные ссоры в семье. Они оказались совершенно разными по характеру людьми. Бунин уезжает в Москву. Его не остановила даже беременность жены. У них рождается сын Николай. Но супруги живут отдельно. Тем не менее Анна не дает согласие на расторжение брака. Бунин очень тяжело перенес расставание с Анной. Его даже посещали мысли о самоубийстве.

Писатель принимает решение уехать за границу. В этот период он много путешествует по Европе. Иван Бунин скучает по сыну, но жена против примирения. Окончательный разрыв произошел после смерти ребенка от скарлатины. Как отец, Бунин тяжело пережил эту потерю. Но Анна Цакни еще долгие годы не давала развода мужу.

Последняя любовь Ивана Бунина

Галина Кузнецова появилась в семье Буниных в качестве ученицы и помощницы. Она была моложе Ивана Алексеевича на 30 лет. Это не смущало любовников, хотя оба были на тот момент не свободны. Галина ушла от мужа. Бунин не захотел расстаться с женой. Любовница поселилась в доме писателя на целых 10 лет.

Вере Николаевне Муромцевой, очередной супруге писателя, пришлось смириться с этим. Она связывала чувства мужа к юной избраннице с потерей сына, считая любовь к новой женщине отеческой.

На вручении Бунину Нобелевской премии Кузнецова была вместе с его женой. Здесь она познакомилась с оперной певицей и вскоре ушла к ней. Писатель был в отчаянии. Именно в этот период был написан сборник знаменитых любовных рассказов.

Верная спутница жизни

Третья женщина в судьбе Бунина – Вера Муромцева. Она оставалась с ним до конца жизни. Эта женщина была далека от избранного круга знаменитостей. Вера занималась химией, изучала языки и не хотела связывать свою жизнь с писателем. Во время свадебного путешествия они побывали во многих странах.

Вера Муромцева последовала за мужем и тогда, когда он оказался в эмиграции. Там они узаконили свои отношения. Анна Цакни наконец-то дала свое согласие на расторжение брака с писателем. Больше сорока лет супруги прожили вместе.

Вера Муромцева пережила своего супруга на 8 лет, оставаясь рядом с ним до самой смерти. Он в последние годы был болен, и они находились фактически в нищете.

Этой преданной, по-настоящему любящей Женщине с большой буквы не всегда было просто с великим творцом. Но даже в самые сложные моменты жизни она была верна своему мужу, оставаясь другом и спасительницей.