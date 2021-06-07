 

Tesla собирается производить аккумуляторы в Германии

07.06.2021, 0:54, Новости дня
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Tesla собирается начать производство аккумуляторных батарей для электромобилей в поселке Грюнхайд под Берлином, где у американской компании уже есть свой завод. Для этого в федеральные органы земли Бранденбург уже подана соответствующая заявка.

По словам экспертов, речь идет о выпуске литиевых ячеек Tesla 4680, которые разработчик представил в прошлом году осенью. Также компетентные лица напоминают, что к изобретению имеет прямое отношение другая крупная компания – Panasonic, которая в данном случае выступает партнером Tesla.

Также стало известно, что аналогичные производства начнут работать в Китае и американском штате Техас. Однако с конвейера немецкого завода новые батареи должны выйти раньше, чем на других заводах.



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