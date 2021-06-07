 

Компания Huawei выпустит мощную зарядку для смартфонов и ноутбуков

07.06.2021, 0:54, Новости дня
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Вслед за Xiaomi другой китайский производитель электроники Huawei решил выпустить на рынок сверхбыстрое зарядное устройство. Напомним, что первая из упомянутых компаний представила устройство, благодаря которому смартфон с аккумулятором 4000 мАч заряжается от нуля до сотни процентов всего-то за восемь минут.

Huawei решил не отставать от конкурента. По имеющимся данным, мощность нового зарядного устройства опальной фирмы составит целых 135 Вт. Это хватит не только для смартфона с емким аккумулятором, но и для обычного ноутбука, отмечают эксперты.

Кстати, максимум зарядных устройств Xiaomi сегодня – 120 Вт. Huawei же до сих пор не выпускал их с показателем более 66 Вт. Таким образом, мы стали свидетелями попытки удвоить мощность за один шаг.



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