Кравчук заявил о причастности российских спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair

К экстренной посадке в Минске самолета Ryanair могли быть причастны спецслужбы России, сообщил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

«У (президента Белоруссии Александра) Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда (задержанный в аэропорту Роман) Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Там могли быть спецслужбы только российские. Вот тут, я думаю, влияние России было», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом», об этом информирует РИА «Новости».

Кравчук оценил предложение Лукашенко пригласить следователей самопровозглашенной Луганской народной республики в Минск.

«Думаю, что прислушиваться очень серьезно к Лукашенко сейчас нет необходимости. Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. И поэтому его действия, его предложения, его оценки совершенно какие-то неадекватные. Об Украине и в целом. Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю», – высказался политик.

Напомним, выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова.

Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.