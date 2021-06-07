Эксперт: «Хитрожопый» Кравчук настойчиво провоцирует Лукашенко

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук добивается переноса переговоров из Минска, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Комментируя в Telegram заявление Кравчука об инциденте с самолетом Ryanair, Чеснаков заявил, что «хитрожопый Кравчук настойчиво продолжает провоцировать Лукашенко». По мнению Чеснакова, Кравчук рассчитывает спровоцировать Минск на «шаги, позволяющие украинской стороне обратиться в ОБСЕ с целью переноса в будущем переговоров по Донбассу на другую площадку».

Напомним, Кравчук заявил, что к экстренной посадке в Минске самолета Ryanair якобы могли быть причастны спецслужбы России. Ранее он заявлял, что переговоры по Донбассу должны быть перенесены в одну из нейтральных европейских стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу.