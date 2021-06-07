Анкара заявила о неспособности ЕС стать глобальной силой без Турции

Евросоюз станет глобальной силой только при условии вступления Турции в ЕС, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Он призвал не делать «отношения между Турцией и ЕС заложниками максималистских и националистических амбиций нескольких упрямых государств-участников». Турция все еще «привержена идее вступления» в ЕС и собирается «вносить вклад в развитие и защиту европейских ценностей, которые она разделяет с Францией».

Чавушоглу надеется, что Франция станет «локомотивом на пути сближения» Турции и ЕС. Министр признал, что отношения с Парижем пережили обострение напряженности, но выразил надежду, что странам удастся «еще раз укрепить связи», передает ТАСС со ссылкой на L’Opinion.

В понедельник запланирован визит министра в Париж. Чавушоглу заверил, что у его страны «никогда не было желания вмешиваться в дела Франции», Турция поддерживает интеграцию турецких мигрантов во французское общество, а турецкие имамы всегда выступали на стороне французских властей и никогда не способствовали радикализации граждан.