Израиль начал вакцинацию от коронавируса подростков с 12 лет

Всего право получить вакцину Pfizer/BioNTech получили 600 тыс. подростков. При этом министерство здравоохранения рекомендовало начать прививать сперва граждан из группы высокого риска, тех, кто живет с членами семьи из группы высокого риска, и тех, кто планирует путешествовать.

Более 10 тыс. детей уже записались на прием для вакцинации от коронавируса.

Издание подчеркивает, что некоторые медзаведения уже начали прививать детей младше 16 лет, относящихся к группам риска, и не заметили серьезных побочных эффектов от прививки.

При этом министерство здравоохранения Израиля отмечает, что вакцинация необязательная для подростков, но рекомендуемая.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире, по данным Bloomberg, сделали уже более 2 млрд прививок, кампании стартовали в 176 странах мира. Италия находится на 10-м месте в мире по доле вакцинаций на количество населения: 60% населения получили как минимум одну дозу вакцины, 56% – полностью привиты.

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