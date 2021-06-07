«Россия достаточно сильна, чтобы принять свои падения»

Семьи жертв крушения малайзийского боинга обратились к Путину в преддверии Дня России.

Семьи погибших в результате крушения самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17, в преддверии Дня РФ собрались перед посольством РФ в Нидерландах и передали письмо президенту Владимиру Путину. Соответствующее обращение есть в распоряжении «Новой газеты».

Как отмечается в тексте письма, на следующей неделе празднуется День России. «Гордость за свое наследие, очевидно, должна включать в себя достижения и взлеты. У русского народа их много.

Однако гордая нация также должна уметь принимать свои ошибки и падения. И работая над ними, она становится лишь лучше», — заявили роственники погибших.

Гордость может иметь место лишь вкупе с правдивостью и ответственностью, отметили авторы письма. Они заявили, что обвиняют российское правительство в отказе от сотрудничества со следственной группой, созданной Советом Безопасности ООН в июле 2014 года.

«Ваше отрицание бросает вызов доказанным фактам, и вы это знаете. Мы не можем смириться с вашим отрицанием непоправимых событий того июльского дня. Мы сожалеем о семи годах, что вы отказываетесь признать нашу боль, вместо этого углубляя ее», — объявили роственники погибших, добавив, что «политика отрицания» наносит «ущерб наследию» России.

«В преддверии празднования вашей национальной гордости, Дня России, грустно видеть, что вы не чувствуете, что РФ достаточно сильна, чтобы также принять свои «падения».

Печально видеть президента, который не стремится к истинному величию для нации, которую он возглавляет», — отметили авторы письма. Они признали, что «ситуация очень сложна», однако именно умение справляться со сложностями определяет лидеров.

«Мы добиваемся прозрачности и подотчетности, которые необходимы для правосудия в отношении 298 жертв рейса MH17. Это, господин Президент, совсем не сложно и зависит исключительно от вашего решения», — говорится в обращении.

«Гордая нация должна уметь принимать свои ошибки и падения». Письмо семей жертв крушения малайзийского боинга президенту РФ Владимиру Путину. Полный текст

Пассажирский самолет Boeing компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате трагедии огибли все находившиеся на борту 298 человек — граждане десяти стран. Для уголовного расследования была создана Совместная следственная группа (ССГ).

В июне 2019 года было объявлено, что следственная группа установила четырех подозреваемых в причастности к трагедии: бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Всех обвиняют в доставке зенитной установки «Бук» в Украину с территории России. Москва неоднократно отрицала причастность к катастрофе.

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