«Всегда стремящийся вперед»: Елена Проклова рассказала об Армене Джигарханяне

Народный артист СССР умер в Москве в возрасте восьмидесяти пяти лет. Популярная актриса и ведущая Елена Проклова поведала, каким для нее был Армен Джигарханян. Печальные новости о смерти знаменитого артиста пришли утром 14 ноября — у знаменитого актера и режиссера остановилось сердце.

Воспоминание

Как отметила Елена Проклова, это огромная потеря для всех, хотя человек прожил довольно долгую жизнь. По признанию актрисы, Армен Борисович поражал всегда своей страстностью как в ролях, так и в личной жизни. Елена Проклова также отметила, что Джигарханян был человеком, всегда стремящимся только вперед, он всегда ко всему подходил творчески.

Кроме этого, актриса отметила, что Армен Борисович оставил после себя большое наследие. Проклова уверена, что восторгаться его работами будет еще много поколений.

Армен Джигарханян

Еще в университете, учась на первом курсе, он стал выходить на сцену Ереванского русского драмтеатра. Здесь Армен Борисович проработал двенадцать лет, сыграв больше тридцати спектаклей.

Главных героев ему не доверяли, но регулярно Джигарханяну доводилось вживаться в необычные образы. Этому способствовал и внешний облик молодого человека: средний рост, выразительные черты лица и интересная мимика.

Главным событием в жизни артиста стало знакомство с А.Эфросом, который был режиссером «Ленкома». Отметив талант Армена Борисовича, он пригласил Джигарханяна в свою театральную труппу.

Артист прослужил в «Ленкоме» два года, а потом стал играть в постановках Театра имени В. Маяковского. С этим учреждением Армен Борисович сотрудничал до середины девяностых, после чего создал свой «Театр “Д”».

Творчество

Этого советского артиста считали одним из самых снимаемых в отечественном кино. Легенда кино, на работах которого выросло не одно поколение людей. В течение десятилетий Армена Борисовича боготворила публика, кинорежиссеры стремились заполучить его согласие на роль, а кинокритики отмечали его талант. Сам Джигарханян считал себя созданным для этой профессии, хотя попал артист в театр и на телеэкран не сразу.

Дебютом в кинематографе стала небольшая роль в картине «Обвал», это появление на телевизионном экране осталось практически незаметным для мира кино. В середине шестидесятых состоялась премьера фильма под названием «Здравствуй, это я!», который принес Армену Борисовичу известность.

Популярность

В молодые годы популярность артиста росла изо дня в день, настоящая слава его ожидала после выхода следующих кинокартин: «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Собака на сене». Кроме этого, были «Неуловимые мстители». Не меньше известности Джигарханяну принесла роль Карпа (Горбатого), главаря банды «Черная кошка», в фильме «Место встречи изменить нельзя».

В восьмидесятых годах популярность и востребованность Армена Борисовича в мире кино стабильно возрастали. С начала восьмидесятых практически до девяностых годов артист снялся в пятидесяти кинокартинах, среди которых пользовались популярностью следующие фильмы – «Тегеран-43», «Сказки старого волшебника», «Жизнь Клима Самгина» и «Две стрелы. Детектив каменного века».