 

Популярные советы хозяек из СССР, которые не пригодятся в современной жизни

07.06.2021, 0:04, Разное
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Кулинарные советы и секреты издавна передаются из поколения в поколение. Но жизнь меняется, появляются другие напитки, привычки, еда. Так и лайфхаки времен СССР устарели, и многие из них нам больше никогда не пригодятся, хотя о них еще помнят и даже пользуются.

Мыть мясо

Промывание мяса применялось с целью сделать его чистым. На самом деле именно вода переносят находящиеся на мясе микробы на стол, разделочную доску, тарелки.

Дело в том, что мясо обязательно будет подвергаться тепловой обработке, в ходе которой микробы погибнут, поэтому нет никакого смысла мыть его.

Гасить соду уксусом

На самом деле этого делать нельзя, поскольку уксус – вредный продукт. Лучше взять вместо него кефир, сметану, в крайнем случае лимонный сок, а лучше всего вместо соды использовать разрыхлитель.

Ополаскивание кастрюли холодной водой, чтобы не пригорело молоко

В действительности это не помогает. Чтобы молоко не пригорело, нужно выбирать правильное покрытие кастрюли. Лучше всего купить утварь с толстым дном или тефлоновой поверхностью.

Мыть сухофрукты в дуршлаге

Просто промывать проточной водой сухофрукты не имеет смысла. Таким путем нельзя смыть с них грязь и химические вещества. Суховфрукты нужно залить кипятком и оставить на 40-60 минут. Воду за это время стоит несколько раз сменить.

Мыть макароны после варки

Этого делать нельзя. После мытья макароны станут невкусными. Кроме того, с их поверхности будет смыт крахмал, поэтому соус держаться на них не захочет.

Чистить пригоревшую кастрюлю из нержавейки, прокипятив в ней солевой раствор

К сожалению, дно кастрюль нередко пригорает даже у опытных хозяек. Как гласит лайфхак из СССР, чтобы избавится от нагара, нужно налить в кастрюлю воды, высыпать несколько ложек соли и кипятить в течение 5-7 минут. На самом деле этот способ не работает. От нагара избавиться не удастся, а соль может испортить нержавеющую сталь.

В этом случае нужно просто налить в кастрюлю воды и оставить на ночь. На следующий день кастрюля легко отчистится, какой бы грязной она ни была.

Чтобы не плакать при нарезке лука, нужно смачивать нож в воде

Нарезка репчатого лука нередко оборачивается мучениями. Совет постоянно смачивать нож многие слышали от своих мам и бабушек. А чтобы не бегать без конца к раковине, миску с водой ставят рядом на столе. Этот лайфхак частично работает. Вполне возможно, что смачивание ослабит действие лука, но это будет зависеть от жгучести луковицы и индивидуальной чувствительности глаз. Ведь некоторые начинают плакать, едва снимут с лука кожицу, и в этом случае смачивание лезвия водой помогает плохо.



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