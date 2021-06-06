Одиннадцатый Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» завершился

06.06.2021, 12:24, Новости

Теги: Кино, Образование, Религия

Одиннадцатый Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» завершился 5 июня торжественным закрытием в Ярославском КЗЦ «Миллениум».

Фестиваль проводится ежегодно с 2011 г. в нескольких городах Ярославской области. Обязательно – в Ярославле, Рыбинске, Угличе. Международный статус кинофестиваля подтвержден приказом министра культуры Российской Федерации.

Основатель – Рыбинская епархия Русской Православной Церкви; соорганизатор – Национальный фонд поддержки правообладателей. В 2021 году кинофестиваль проходил при поддержке Фонда Президентских грантов.

Кинофестиваль также проводится при поддержке администрации Ярославской области и ее субъектов, государственных, коммерческих и общественных структур, средств массовой информации, московского образовательного проекта «Берега».

На сегодняшний день по географии и количеству участников «Свет миру» является одним из крупнейших молодежных кинофестивалей на территории России. За 10 лет в нем очно участвовало более двух тысяч молодых кинематографистов и детских студий из десятков стран мира и практически всех областей и республик Российской Федерации. Мероприятия «эха фестиваля» проходят в самых разных уголках России, ближнего и дальнего зарубежья.

На одиннадцатый конкурс международного молодежного кинофестиваля «Свет миру» из 122 стран мира поступила 3431заявка, из них отобрано в финал 115.

«Свет миру. Дети»

В 2020 г. в отдельный конкурс выделена категория «Детские студии», которая получила название кинофестиваль «Свет миру. Дети». Для участия в кинофестивале 2021 г. было подано 840 заявок из России и 22 зарубежных стран. В рамках фестиваля «Свет миру. Дети» проводятся также традиционные областные конкурсы: состязание местных киностудий и фотоконкурс «Ярославский край глазами детей».

Всего на оба конкурса поступило более 4 000 заявок.

Фильмы фестивальной программы зрители смотрели в ОКЦ, ТРК «Эпицентр», Кукольном театре г. Рыбинска и КЗЦ «Миллениум» г. Ярославля, где состоялось подведение итогов.

Гран-при фестиваля получил фильм «Железная дорога» московской студии «Маленькое кино», рассказывающий полную неожиданных сюжетных поворотов историю игрушечной железной дороги, которая, несмотря на все встречающиеся на пути препятствия, все же дошла от отца к сыну.

Цель и задачи

Главная цель фестиваля – способствовать духовно-нравственному, патриотическому и художественно-эстетическому воспитанию современной молодежи. Для ее достижения оргкомитет решает следующие задачи:

– выявлять и поддерживать молодых кинематографистов, снимающих кино, пропагандирующее традиционные духовно-нравственные ценности, патриотизм, здоровый образ жизни и создавать среду здорового творческого для их общения;

– оказывать методическую и практическую помощь специалистам, работающим в области образования и воспитания детей и молодежи.

Жюри

Не все члены жюри фестиваля по причине пандемии смогли приехать для участия в финале. Прославленный ярославский режиссер-аниматор Александр Петров наш земляк, а из других городов и стран приехали телеведущий канала «Ностальгия» Владимир Глазунов (Москва), теле-радио-интернет ведущий Николай Пивненко (Москва), композитор Сергей Сиротин (Кипр), продюсер студии «Союзмультфильм» Сергей Струсовский, режиссер Виталий Любецкий (Минск), телепродюсер Горан Шипрага (Белград).

В жюри «Свет миру» также директора других кинофестивалей: директор кинофестивалей «Киноежик» и «Киношкола» Инна Воропаева и кинопродюсер Анатолий Воропаев, директор кинофестиваля «Святой Владимир» Алена Иваниченко (Севастополь), директор кинофестиваля «Фреско» Анна Ян (Ереван).

Инновация. Образовательный проект

Кинофестиваль – постоянно действующая просветительская площадка, организующая педагогические конференции, круглые столы, творческие встречи и мастер-классы. Уже много лет «Свет миру» – это востребованная секция в рамках ежегодных Международных Рождественских Образовательных чтений в Москве.

Инновация кинофестиваля «Свет миру», в том, что, в отличие от многих других кинофестивалей, отбор, оценка и награждение авторов фильмов – это не финал, а только первый этап работы. После жюри с отобранным и оцененным кино начинают работать педагоги, на практике применяя кинопоказы в образовательном и воспитательном процессе.

Кино, заставляющее задуматься

Многие люди сегодня устали от массовых фильмов, им необходимо интеллектуальное, серьезное кино, заставляющее задуматься. На вопрос о существовании хороших кинолент для детей и юношества, как правило, учителя и родители отвечают, что их нет. Это не так. Такое кино есть, только не всегда известно и доступно массовому зрителю.

Показы (с обсуждением) лучших фильмов «Свет миру» проводятся везде, где это возможно – от сельских кинотеатров до стран дальнего зарубежья. Они очень востребованы в детских лагерях, школах, интернатах и других детских организациях.