 

Захарова назвала изображение Крыма на форме сборной Украины по футболу «обманкой»

06.06.2021, 23:50, Новости дня
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Нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция – якобы это должно придать игрокам сил», – написала она в Telegram.

По ее словам, это не новый прием. «Называется тромплей – способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив – представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина – «обманка», – добавила дипломат.

Также Захарова добавила, что нанесение на форму приветствия украинских националистов является очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, «который у многих на Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (запрещена в России), Степаном Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны». 

«В Киеве хотят дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным смыслом, чтобы по всему миру он воспринимался исключительно как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня», – отметила официальный представитель МИД РФ.

В связи с этим она подчеркнула, что попытки связать лозунг «Слава Украине! Героям слава!» с традиционными казацкими приветствиями или приписать фразу классикам украинской литературы несостоятельны исторически. 

«Приветствие полностью копирует германский нацистский аналог. В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху, часть организационно входила в его вооруженные силы. В послевоенный период традиция бандеровского приветствия сохранялась и культивировалась бандподпольем на Западной Украине, а также сдавшимися американским войскам и доживавшими свой век, спасшимися от правосудия на Западе бойцами УПА. <…> Организаторы и зрители чемпионата Европы по футболу должны это знать», – заключила Захарова.

Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.



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