МИД Чехии оценил вероятность «выравнивания» отношений с Россией

Не стоит рассчитывать на скорое урегулирование отношений Москвы и Праги, сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Он заявил, что сейчас Чехия «находится в очень сложной фазе отношений» с Россией. «Надеяться на то, что мы эти отношения будем выравнивать в ближайшее время – иллюзорное представление», – сказал он, добавив, что рассматривать перспективы взаимодействия двух стран все же необходимо.

В течение недели он планирует обратиться к председателям всех представленных в парламенте партий, чтобы те «назначили своих экспертов по вопросам внешней политики». МИД «организует закрытые круглые столы по теме чешско-российских отношений». Экспертам предстоит решить, как следует выстраивать отношения с Москвой. Как поясняется, перед парламентскими выборами, которые пройдут в октябре, Чехии нужна единая позиция, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Министр не ожидает нового сокращения числа сотрудников российского посольства. По его словам, не стоит «понижать это дело до гонки в высылке дипломатов». Он заявил, что относительно антироссийских мер были едины все высшие руководители Чехии. Кулганек напомнил, что Прага призвала Москву исключить Чехию из списка недружественных стран, поскольку включение в этот список усложняет возможность урегулирования отношений.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. После встречи с Земаном глава кабмина Чехии Андрей Бабиш заявил, что следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице – «атаку российских агентов».