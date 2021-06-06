Гудков сбежал на Украину из-за уголовного дела в России

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из РФ на Украину.

Гудков сообщил, что «подъезжает к Киеву», где у него «давно запланированы встречи и эфиры (сегодня – у Евгения Киселева)». Он заявил, что решение уехать «поддержано родными и близкими». Как рассказал Гудков, по его информации, ему грозил арест в рамках уголовного дела, передает ТАСС.

«Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже», – приводит его слова РИА «Новости».

По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого».

Анастасия Саморукова – адвокат тети Гудкова Ирины Ермиловой – указала, что у Ермиловой «подписка о невыезде», так что она «не собирается никуда уезжать», будучи «законопослушным человеком».

На днях полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову.

Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», который возглавляла Ермилова.