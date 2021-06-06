Анастасия Макеева показала подписчикам эффектные фото с предсвадебного девичника: “Без стриптиза”

Популярная артистка Анастасия Макеева разместила на своей странице в Instagram мини-коллаж из трех фотоснимков, снятых во время организованного ей девичника в честь собственной свадьбы. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

На заглавном фото коллажа красавица позирует на фоне голубого бассейна, располагающегося в одном из курортных клубов Крыма – именно на полуострове артистка и вышла недавно замуж. Анастасия Макеева, красующаяся босиком, облачена в легкое пляжное платье из белой ткани, передний подол которого она слегка распахнула, чтобы продемонстрировать зрителям свои стройные ножки. Два других изображения показывают телезвезду в сопровождении пятерых подруг, которые и составили ей компанию на предсвадебном девичнике. На дамах надеты “банные” халатики и шлепанцы, а в руках красотки держат бокалы, содержимое которых хозяйка аккаунта раскрывать не стала. Впрочем, в откровениях, которыми она сопроводила мини-коллаж, Макеева заверила, что она сама не употребляла никакого алкоголя на празднике, поскольку заблаговременно приняла именно такое решение. “Моя свадьба и девичник прошли в воздержании во всем. Перед венчанием я держала пост и поэтому без единого глотка шампанского и еды я осознанно приняла решение вступить в брак. Мои подружки ели фрукты и пили шампанское и вся встреча закончилась без стриптиза и буйства до утра в клубах”, – лаконично “отчиталась” перед фолловерами актриса.



Изображение взято с: [email protected]

К слову, Анастасия Макеева ранее была осуждаема многими еще до свадьбы за то, что якобы “увела” своего жениха из семьи с четырьмя детьми, что, вероятно, далее вылилось в неоднократные хейтерские “атаки” на страницах её Instagram. Результатом стало ограничение комментариев для посетителей микроблога звезды экрана, однако она объяснила, что просто применила фильтр и оставила возможность комментировать только тем, кто изначально являются её подписчиками, а не “гостями”. “Это мое решение, это моя страница и мои читатели, а те, кому я не интересна или не нравлюсь, могут просто проходить мимо и не тратить свою жизнь на раздражающих их людей”, – пояснила знаменитость.



Изображение взято с: [email protected]

Многочисленные фолловеры с восторгом восприняли фотоснимки с девичника красотки, поэтому комментарии к посту были щедро наполнены большим количеством поздравительных пожеланий, комплиментов красоте артистки и просто дружелюбными и эффектными эмодзи. Свои отзывы оставили и некоторые отечественные знаменитости. Так, подруга хозяйки аккаунта и известная ведущая Анфиса Чехова выразила неподдельное сожаление по поводу того, что ей не довелось присутствовать на девичнике, на что Анастасия Макеева ответила приятельнице, что было очень “красиво даже без алкоголя”.