 

“День рождения встречаю с маленьким чудом”. У нардепа Светличной родился сын

06.06.2021, 23:46, Новости дня
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“Свой день рождения встречаю с маленьким чудом. Добро пожаловать в этот интересный мир, мое огромное счастье!” – написала она.

Нардеп опубликовала фотографию с новорожденным мальчиком, днем рождения которого указано 5 июня, роды завершились в 20.35.

Ребенок родился массой 3,5 кг и ростом 55 см.

https://www.facebook.com/svit.yuliya/posts/4029998547084616

Контекст:

Светличной сегодня исполнилось 37 лет. Информации о ее замужестве нет.

В 2016–2019 годы Светличная возглавляла Харьковскую областную государственную администрацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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