 

Теракт в Буркина-Фасо. Количество жертв выросло до 160

06.06.2021, 23:46, Новости дня
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Источник журналистов уточнил, что число погибших будет расти из-за большого числа людей, получивших тяжелые травмы. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

В стране продолжается трехдневный траур, объявленный властями.

Контекст:

Нападение на село Солхан произошло в ночь с 4-го на 5 июня, боевики убили мирных жителей, сожгли дома и рынок. Правительство страны назвало нападение самым жестоким за последние годы.

По данным Reuters, с начала 2021 года в Мали, Буркина-Фасо и Нигере участились нападения на мирное население со стороны джихадистов, связанных с “Аль-Каидой” и ИГИЛ. В мае в результате таких атак в Буркина-Фасо погибло 30 человек, отмечает ВВС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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