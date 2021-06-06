 

Умер сценарист фильмов “Мимино” и “Кин-дза-дза”

06.06.2021, 23:46, Новости дня
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Информацию о смерти режиссера подтвердили журналистам родственники умершего.

Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Он автор более 35 фильмов, в том числе “Мимино”, “Не горюй”, “Кин-дза-дза”, “Шерекилеби”, “Необычная выставка”, “Три дороги” и других.

В 1981 году Резо Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток, здание которого считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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