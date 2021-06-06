 

В Москве задержали 19 участников массовой драки

06.06.2021, 23:10, Разное
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На севере Москвы задержали 19 участников конфликта. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Жители дома на Дубнинской улице, где и произошел конфликт, сообщили о нем примерно в 19:10 субботы.

Задержанных доставили в отдел МВД, представитель полиции уточнил, что информации о пострадавших не поступало.

Baza утверждает, что массовую драку устроили две большие группы, вооруженные огнестрельным оружием, у них при себе была нацистская символика. Mash пишет, что драка произошла на закрытом концерте между фашистами и антифашистами.

В телеграм-канале антифа.ру говорится, что нападением антифашисты сорвали концерт праворадикальной группы из Петербурга White Nights, организованный при поддержке «КТР» Сергея «Паука» Троицкого.

Троицкий и его группа «Коррозия металла» много лет участвуют в неонацистской сцене. С начала 2010-х годов «Паук» баллотируется на различные должности как «спойлер» оппозиции. Он выступал за вырубку Химкинского леса, против которой боролись антифашисты, а в начале 2021 года заявил, что собирается баллотироваться по одномандатному округу на выборах в Госдуму от Владимирской области.

Источник: Новая газета



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