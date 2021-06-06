 

США пригрозили «принять меры» в случае «безрассудных» действий России

06.06.2021, 22:52, Новости дня
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США ответят на любые действия Москвы, которые сочтут «агрессивными», сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Он заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. Однако, как сообщил госсекретарь, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

Напомним, глава американского государства Джо Байден в статье для Washington Post заявил, что «США не ищут конфликта с Россией», но не станут «колебаться с ответом на будущие наносящие ущерб действия». Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Соединенные Штаты должны научиться уважать интересы России, чтобы отношения двух стран нормализовались.



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