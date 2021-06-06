 

Определился чемпион мира по хоккею

06.06.2021, 22:52, Новости дня
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В финальном матче чемпионата мира по хоккею в Риге сборная Канады одержала победу над командой Финляндии, сообщают информационные агентства.

Матч завершился со счетом 3:2. Шайбы в ворота финнов забросили Макс Комтуа, Адам Хенрик и Ник Пол. Команда Финляндии ответила шайбами Микаэля Руохомаа и Петтери Линдбома. Главными арбитрами встречи были судьи КХЛ житель России Евгений Ромасько и чех Мартин Фране. Это 27-е чемпионство для сборной Канады, передает ТАСС.



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