Эксперт рассказал о возникновении сепсиса и его симптомах

Майкл Бауэр, профессор Йенской университетской клиники, рассказал, как возникает сепсис и объяснил симптомы его проявления. Специалист напомнил, что источником инфекции может выступать рана или даже гнойный зуб.

Во многих странах сепсис – лидер среди причин смертности. Эксперт заявляет, что есть много триггеров, из-за которых проблему нельзя преуменьшать. К нему приводят инфекции ран или внутренние воспаления. Заражение крови случается тогда, когда организм не в состоянии самостоятельно уничтожить инфекцию, а иммунитет реагирует очень слабо. Также отрицательно на организм влияет ситуация, когда у иммунной системы довольно сильная реакция на инфекцию, тем самым она наносит вред телу человека. В результате этого может развиваться шок, полиорганнная недостаточность и даже смерть.

Причинами сепсиса считается бактерия Haemophilus influenzae, которая вызывает сальмонеллу или бронхит, а также пневмококки, сезонные вирусы, желтая лихорадка или лихорадка Эбола. Специалист дополнительно сказал об инфекциях мочевыводящих путей и воспалении легких. Коронавирус тоже может вызывать особо опасное заражение крови.

Сепсис выражается симптоматикой гриппа с лихорадкой и усталостью, а это мешает его быстрому диагностированию. Часто возникает сильная бледность или же серый оттенок лица, появляется частое дыхание, дезориентирование, снижается давление. У детей заражение крови проявляется пятнами на коже, холодными конечностями, появляется учащенное сердцебиение. Дети могут становиться вялыми и с трудом просыпаться, поэтому важно, чтобы родители знали о симптомах.

У людей с сепсисом кровяное давление может упасть настолько, что органы не будут обеспечиваться кислородом – это уже септический шок. При такой ситуации выживаемость снижается, а смерть наступит в 40-50% случаях.

Профессор сообщает, что в группу риска входят младенцы до года и люди, старше 70 лет. Риски увеличивают генетические факторы, болезни, которые ослабляют иммунитет, прием препаратов. При сепсисе очень важно рано обнаружить проблему, а если состояние затянется, то это уменьшает шансы на выздоровление.

Источник: www.medikforum.ru